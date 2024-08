Fraueninitiativen im Porträt (Teil 1): Wofür steht die Frauenliste in Renningen, wie haben sie die Anfänge der Liste erlebt und was haben sie inzwischen erreicht?

Chiara Sterk 25.08.2024 - 18:33 Uhr

Kommunalpolitik ist noch immer stark männlich geprägt. Gemeinderäte, in denen ebenso viele Frauen wie Männer sitzen, bilden auch in Leonberg und Umgebung noch immer die große Ausnahme. Dabei gibt es in der Region mehrere Initiativen, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, mehr Frauen in die Räte zu heben, ihre Stimme hörbar machen.