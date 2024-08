Fraueninitiativen im Porträt (Teil 2): Welche Themen vertritt die noch recht junge Frauenliste in Heimsheim, wieso versteht sie sich nicht als feministisch und was treibt die Stadträtin der Liste an?

Chiara Sterk 28.08.2024 - 17:21 Uhr

Linda Wulff, Stadträtin für die Frauen für Heimsheim, ist kein „Neuling“ in der Verwaltung, wie sie selbst sagt. Durch ihr Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und des Europäischen Verwaltungsmanagements in Ludwigsburg und Kehl hat sie den politischen Apparat bereits kennengelernt. Heute arbeitet die 29-Jährige auch in der Verwaltung – bei der Stadt Böblingen betreut sie die Europaarbeit und Städtepartnerschaften. Wulff ist erst vor der Kommunalwahl dieses Jahr zu den Frauen für Heimsheim gestoßen.