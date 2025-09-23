Den Horst auf dem Storchenturm hat das Weiler Storchenpaar bereits verlassen. Im Ried schlagen sich die beiden noch die Bäuche voll, ehe es in Richtung Süden geht.
Bereits seit etwa Mitte August ist das Nest auf dem Storchenturm in Weil der Stadt verlassen, in dem die Störche Leon und Heidi in diesem Sommer gleich vier Junge großgezogen haben. „Eigentlich bleibt zumindest das Männchen bis zum Abflug in den Süden im Horst“, sagt Sabine Holmgeirsson, die Storchenbeauftragte der Stadt und im Kreis. Auf die beiden Weiler Störche scheint das in diesem Frühherbst nicht zuzutreffen. Aber anzutreffen sind die beiden immer wieder auf den Wiesen und Feldern zwischen Weil der Stadt und Merklingen. „So wie die beiden mit Picken beschäftigt sind, sollte es genug Futter geben“, erklärt die Storchenbeauftragte, die sich über Informationen freuen würde, die Aufschluss über den aktuellen Schlafplatz der beiden ergeben könnten.