Während die Eltern im ägyptischen Urlaubsparadies Ferien machen, sind ihre fünf Kinder zu Hause in Italien auf sich allein gestellt. Eine Lehrerin schöpft Verdacht.

Ein Geburtstagsausflug ans Rote Meer hat für ein Elternpaar aus Italien ein ungewöhnliches Nachspiel: Während die beiden ihre Reise an den ägyptischen Badeort Scharm el Scheich genossen und Eindrücke in sozialen Medien teilten, ließen sie ihre fünf Kinder allein zu Hause zurück. Wie italienische Medien berichteten, wurde der Fall bekannt, nachdem die Lehrerin eines der Kinder Verdacht schöpfte und die Behörden einschaltete.

Eines der Kinder schilderte ihr offenbar die Situation zu Hause. Das Jugendamt und die Polizei rückten nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa anschließend in die Wohnung der Familie im norditalienischen Triest aus.

Der Verdacht bestätigte sich: Fünf Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren waren sich selbst überlassen. Auch mehrere Haustiere wurden gefunden.

Die Behörden griffen schließlich ein

Wie die Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete, waren die Kinder etwa vier Tage lang auf sich allein gestellt. Sie führten demnach den Haushalt selbst, besuchten fleißig die Schule und versäumten keinen einzigen Tag.

Die Behörden griffen schließlich ein: Die fünf Kinder wurden aus der Familie genommen und zusammen in eine Einrichtung gebracht. Ihre Eltern wurden über die Situation informiert, und sie dürfen ihre Kinder in der Einrichtung besuchen. Das Sorgerecht wurde ihnen den Berichten zufolge nicht entzogen, aber ihre Eignung wird nun geprüft, um „möglichst bald die Voraussetzungen für eine Zusammenführung zu schaffen“, hieß es von den Behörden.