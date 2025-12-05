Reisekostenrecht Ein Extra-Häppchen für Beamte
Bei Reisen gibt es für Beamte einen Zuschuss fürs Essen. Auch wenn die Reise aus einem Spaziergang besteht? Vor Gericht ist ein kurioser Fall entschieden worden.
Manchmal kann man sich schon wundern, was vor deutschen Gerichten alles verhandelt wird. Ein unerschöpflicher Quell an Kuriositäten bietet dabei regelmäßig das Nachbarschaftsrecht. Bambushecken die zu hoch wachsen, Sexgeräusche, die zu laut vernehmbar sind, Zigarettenqualm, der zu sehr ins eigene Wohnzimmer wabert – all das hat schon die höchsten Gerichte beschäftigt. Oder auch die Frage, ob Urlaub vererbbar ist.