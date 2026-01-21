Reisemesse CMT Der Fernsehturm als Posterboy
Was hat Stuttgart zu bieten? Bei der Reisemesse CMT präsentieren sich Stadt und Region und buhlen um Touristen. Ein Markt, bei dem es um Milliarden geht.
Es geht entlang an Hamburg und Magdeburg, hoch nach Machu Picchu, dann pilgert man am zu den Kirchen, die in ökumenischer Eintracht „Urlaub für die Seele“ empfehlen, Nordseewellen schwappen empor und der Bodensee liegt einem zu Füßen. Schließlich erreicht man Stuttgart. Im Herzen der Messehalle 6 bei der CMT.