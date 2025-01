Urlaub vor der Haustür oder Aufbruch in die große weite Welt? Auf der Stuttgarter CMT, der weltgrößten Publikums-Reisemesse, haben Experten in Sachen Freizeit-Marketing Argumente für beides geliefert. Ein Blick zurück in die Messehallen, die sich in knapp einem Jahr wieder mit Fotos von Wanderungen und Wellen füllen werden.

Michael Werner 28.01.2025 - 14:12 Uhr

Als vor knapp fünf Jahren Deutschlands Grenzen in die Nachbarländer und wieder zurück aufgrund der hiesigen Corona-Regularien für Urlauber nahezu unpassierbar geworden waren, gab der für seine ungewöhnlichen Einfälle bekannte Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder, im ZDF eine besonders bemerkenswerte Empfehlung ab: „Wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun.“ Der Frühling 2020 war die Zeit, als „Stay at Home“ propagiert wurde und Erkundungen – wenn überhaupt – nur vor der eigenen Haustür als opportun galten.