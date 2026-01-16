 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Reisemesse in Stuttgart Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Reisemesse in Stuttgart: Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas
1
Ein Wohnmobil gefällig? Es gibt sie in allen Größen bei der CMT zu sehen – und zu kaufen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Trotz aller Krisen: Die Deutschen wollen am Urlaub nicht sparen. Sie verreisen weiter fleißig. Und können sich dafür bei der Reisemesse CMT Ideen holen.

Es läuft bei der CMT. 1660 Aussteller präsentieren sich bis zum Sonntag, 25. Januar, bei der Reisemesse. Damit haben sich noch ein paar mehr Aussteller reingequetscht als noch im Vorjahr, dabei hieß es damals schon, alle Messestände seien ausverkauft. Wenn es das Wort geben würde, müsste man sagen, die CMT ist dieses Jahr noch ausverkaufter. Um Superlative ist man in der Branche nicht verlegen, und Worte schöpfen kann man auch ganz gut. Baden-Württembergs oberste Touristikerin Christine Schönhuber lobte die heimischen Betriebe, mahnte aber auch: „Wir müssen immer weiter innovaten!“

 

Der Reisedrang ist ungebrochen

Wenn man allerdings Tourismus-Professor Martin Lohmann lauscht, denkt man, so viel Innovationen und Neues brauche es gar nicht, die Deutschen und speziell die Schwaben und Badener verreisen ohnehin. Doch blicken wie erst mal auf die Welt. 1,54 Milliarden Ankünfte verzeichnete man im Vorjahr, nachdem es 2024 noch 1,47 Milliarden waren. Die Deutschen trugen dazu mit 69 Millionen Urlaubsreisen bei, knapp zehn Millionen Reisen unternahmen die Baden-Württemberger. Dazu kommen noch 98 Millionen Kurzurlaube und Geschäftsreisen. Der Umsatz steigt dabei, er liegt sechs Prozent höher als noch 2024. Was damit zu tun hat, dass 22 Prozent der von Lohmanns Institut befragten 2700 Menschen sagt, „in meinem Urlaub habe ich es am liebsten richtig luxuriös, das darf dann auch richtig Geld kosten“. Das freut natürlich die Aussteller.

Unsere Empfehlung für Sie

CMT -Partner: Im Dschungel gibt’s kein WLAN

CMT -Partner Im Dschungel gibt’s kein WLAN

Seit 1987 gehört der Manú Nationalpark in Peru zum Unesco-Weltnaturerbe. Wer den Dschungel zwischen Anden und Amazonas erkunden will, nimmt am Besten das Boot.

„Es gibt eine sehr stabile Nachfrage“, sagt Lohmann, die auch trotz aller Krisen nicht sinkt. Die Umfrage ist im Übrigen repräsentativ und sie ergibt, dass den Deutschen Lebensmittel wichtig sind, und die Gesundheit, aber dann geben sie ihr Geld am liebsten für Urlaub aus, vor Ausgehen und Wohnen. Und interessanterweise rechnen viele Deutsche damit, dass die allgemeine wirtschaftliche Aussicht trübe bleibt, ihre eigene finanzielle Situation aber ganz gut. Und dass sich auch ein Urlaub finanzieren lasse. Oder zwei. Oder drei.

Angola ist Partnerland der CMT Foto: Andreas Rosar

Die Landeskinder verreisen am liebsten ans Mittelmeer. 44 Prozent aller Reisen führen dorthin. Dies soll auch dieses Jahr so bleiben. Aber 25 Prozent aller Urlaube verbringt man im eigenen Land, am Bodensee, im Schwarzwald oder auf der Alb. Die Wertschöpfung der Branche beträgt 26 Milliarden Euro. 300.000 Menschen arbeiten in Baden-Württemberg im Tourismus. Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die einzelnen Regionen bei der CMT präsentieren und um Besucher buhlen. Die Sondermessen Wandern und Fahrrad sowie Golf setzen auch auf einen Urlaub, der nicht um die halbe Welt führt. Doch auch wer in die Ferne will, wird fündig. Partnerland ist Angola. Dessen Tourismusminister Márcio Daniel ist bei der CMT allgegenwärtig, er will sein Land unabhängig machen von der Ölförderung. Tourismus sei das „neue grüne Öl“.

Unsere Empfehlung für Sie

Freizeitmesse CMT in Stuttgart: Die Camper-Trends auf der CMT – und wie sich Mercedes präsentiert

Freizeitmesse CMT in Stuttgart Die Camper-Trends auf der CMT – und wie sich Mercedes präsentiert

Die CMT setzt die Trends in der Reisemobil-Branche. Eine immer größere Rolle spielen auf der Messe Stuttgart Individualisierung und Nachhaltigkeit – auch bei Mercedes.

Schmierstoff soll dabei die persönliche Ansprache sein. Denn so viel die Menschen online buchen, die Idee und Inspiration komme immer noch, oder sogar im steigenden Maße, über Begegnungen und Gespräche, hat Lohmann bei der Befragung erfahren. So wie bei der CMT also. Galten Messen während Corona als Auslaufmodell, dienen sie nun als Orientierung, um den Wildwuchs an Angeboten zu sortieren und der Überforderung im Digitalen Herr zu werden.

Dies gilt im besonderen für die Caravan-Branche. 1200 Fahrzeuge sind in den Hallen zu sehen, viele kann man kaufen. Und bei einer oft sechsstelligen Investition ist es kein Wunder, dass viele die Gelegenheit nutzen, die Fahrzeuge anzuschauen und Probe zu liegen. Die Branche hat nach Corona gelitten, weil es trotz großer Nachfrage zu viele Fahrzeuge und Anbieter gab. Gerade Verleihfirmen gingen insolvent. Doch die Aussichten seien gut, betont Sabine Weber von der gsr Unternehmensberatung. 19 Millionen Interessenten gebe es, kaufkräftiger als der Durchschnitt in Deutschland.

Die CMT lädt ein. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Gäste, die man gerne bei der CMT begrüßen will. Und viele kommen tatsächlich mit dem Wohnmobil. Die Messe wird neun Tage lang Europas größter Caravan-Stellplatz. Doch dazu später noch mal mehr. Zunächst einmal zu einem anderen Verkehrsmittel. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren kappt die S-Bahn pünktlich zur CMT an den Wochenenden die Verbindung zwischen Vaihingen und Filderstadt. Das heißt, die Straßenbahnen zur Messe werden voller werden. Was vermutlich ebenso für die Parkhäuser an der Messe gilt.

Doch zurück zu den Wohnmobilen. Die können dieses Jahr bei einem Projekt der Uni Stuttgart helfen. Die Forscher wollen Bio-Beton entwickeln. Und brauchen dafür Urin – 26.000 Liter pro Kubikmeter. Den Urin können die Camper spenden, es gibt eine Sammelstelle für den Urin aus den Caravan-Toiletten. Es läuft bei der CMT.

Öffnungszeiten
Die Reisemesse CMT beginnt am Samstag, 17. Januar. Und endet am Sonntag, 25. Januar. Die Hallen sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Karten
Die Tickets kosten unter der Woche 15 Euro, am Wochenende 18 Euro. Es gibt Mittagstickets, die zum Eintritt von 14 Uhr an berechtigen für 10 Euro, an den Wochenenden 13 Euro. Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen 5 Euro.

Weitere Themen

Reisemesse in Stuttgart: Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Reisemesse in Stuttgart Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Trotz aller Krisen: Die Deutschen wollen am Urlaub nicht sparen. Sie verreisen weiter fleißig. Und können sich dafür bei der Reisemesse CMT Ideen holen.
Von Frank Rothfuß
Neujahrsempfang auf den Fildern: Chinesen in der Messe verzaubert

Neujahrsempfang auf den Fildern Chinesen in der Messe verzaubert

Das Highlight des Neujahrsempfangs der Landesmesse mit 1800 Gästen war der Auftritt des Magiers Simon Pierro. Er verblüffte nicht nur den Oberbürgermeister von Ostfildern.
Von Alexander Ikrat
Frust über Rechnungen: Neue Stromregeln nerven Mieter und Vermieter in Stuttgart

Frust über Rechnungen Neue Stromregeln nerven Mieter und Vermieter in Stuttgart

Neue Regeln beim Stromanbieterwechsel bringen Mieter und Vermieter in Stuttgart auf die Palme. Der Energieversorger EnBW räumt ein, dass nicht alles reibungslos läuft.
Von Jonas Schöll
Flughafen Stuttgart: Stuttgart bekommt vier neue Flugziele – aber nur vorübergehend

Flughafen Stuttgart Stuttgart bekommt vier neue Flugziele – aber nur vorübergehend

Wegen Arbeiten am Flughafen in Basel bekommt der Stuttgarter Flughafen zeitweise neue Verbindungen. Diese vier Städte werden bald angeflogen.
Von Michael Bosch
Stuttgart-Ost: Mann will Mehrfamilienhaus anzünden – Polizei nimmt ihn fest

Stuttgart-Ost Mann will Mehrfamilienhaus anzünden – Polizei nimmt ihn fest

Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter soll versucht haben, in einem Haus in Stuttgart-Ost Feuer zu legen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Von Michael Bosch
Calwer Straße: Dieser Bier-Trend landet jetzt auch in Stuttgart – „Konzept für Geselligkeit“

Calwer Straße Dieser Bier-Trend landet jetzt auch in Stuttgart – „Konzept für Geselligkeit“

In München boomen Stehausschänke. Am 4. Februar zieht der Bier-Trend nach Stuttgart: Dinkelacker und die Wasenwirtsfamilie Weller eröffnen ein Lokal mit 0,2-Liter-Gläsern.
Von Uwe Bogen
Jahresauftakt in Stuttgart: Neujahrsempfang der Landesmesse mit Politikern, Designern und Magie

Jahresauftakt in Stuttgart Neujahrsempfang der Landesmesse mit Politikern, Designern und Magie

Beim Neujahrsempfang der Landesmesse Stuttgart 2026 trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Von unserer Redaktion
Individuelle Beratung und Orientierungshilfe gibt es für die Besucher und Besucherinnen der Einstieg Messe in Stuttgart.

Einstieg Stuttgart Hilfe und Beratung bei der Suche nach dem Traumberuf

Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach dem Schulabschluss machen wollen, kommen zur Einstieg Stuttgart. Auf der kostenlosen Erlebnismesse für Ausbildung und Studium gibt es Infos, Beratung, Vorträge und noch viel mehr.
Radverkehr in Stuttgart: Radständer am Hauptbahnhof werden verlegt: Es liegt nicht an S21

Radverkehr in Stuttgart Radständer am Hauptbahnhof werden verlegt: Es liegt nicht an S21

Radfahrer sind irritiert: Ihre gewohnten Abstellplätze am Nordeingang des Hauptbahnhofs sind seit wenigen Tagen gesperrt. Die Maßnahme hat einen triftigen Grund.
Von Sebastian Steegmüller
Wärmepumpen in Stuttgart: Wand-Wärmepumpen in enger Stuttgarter City – Vermieter nennt Amt „Baupolizei“

Wärmepumpen in Stuttgart Wand-Wärmepumpen in enger Stuttgarter City – Vermieter nennt Amt „Baupolizei“

Ein Hauseigentümer will sein Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Innenstadt energetisch sanieren. Doch, sagt er, die Bürokratie bremse ihn aus. Sein Fall dürfte viele betreffen.
Von Judith A. Sägesser
Weitere Artikel zu Stuttgart Angola Urlaub Wohnmobil Golf Fahrrad
 
 