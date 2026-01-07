Der europäische Schengen-Raum ist 40 geworden. Von den Feierlichkeiten im vergangenen Jahr profitieren auch junge Menschen in Deutschland.

dpa 07.01.2026 - 13:54 Uhr

Brüssel - Die EU-Kommission hat etwa 40.000 Zugtickets für eine kostenlose Europa-Reise an junge Erwachsene verschenkt. Auch mehr als 6.800 Menschen aus Deutschland, die im abgelaufenen Jahr ihren 18. Geburtstag gefeiert haben, können sich über eine Zusage freuen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Als besonderer Anlass für die Vergabe der Tickets diente das 40. Jubiläum des Schengen-Raums im vergangenen Jahr.