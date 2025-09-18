Luxusreisen werden beliebter und All-inclusive erreicht Rekord: Warum Griechenland und die Türkei bei Komfort-Urlaubern hoch im Kurs stehen – und was das für Fernreisen bedeutet.
18.09.2025 - 04:01 Uhr
Köln/Frankfurt - Rund um die Sommerferienzeit beobachtet der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour einen Trend seiner Kunden in Richtung Luxus und All-inclusive. Mit einer um 15 Prozent wachsenden Nachfrage werden Luxusreisen beliebter, wie das Unternehmen mit seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute mitteilt. Auch der Bereich All-inclusive kam auf ein Rekordhoch. Ausgewertet wurden die Monate von Juni bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.