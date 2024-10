EU-Kommission will digitalen Reisepass einführen

Reisen in der EU

Wer in die EU reist oder innerhalb der 27 Mitgliedstaaten unterwegs ist, soll sich an den Grenzen in Zukunft digital ausweisen können.

red/AFP 08.10.2024 - 17:20 Uhr

Die EU-Kommission in Brüssel legte am Dienstag einen Vorschlag für einen freiwilligen digitalen Reisepass vor, der etwa auf dem Smartphone gespeichert werden könnte. Dadurch sollen Passkontrollen etwa an Flughäfen deutlich beschleunigt werden.