In welchen Ländern Urlaub billiger ist als in Deutschland

Reisen in Europa

Die Preise für Restaurantbesuche oder Hotelübernachtungen unterscheiden sich in anderen Ländern teils deutlich vom deutschen Niveau. Das Statistikamt hat verglichen.

dpa 03.06.2025 - 08:52 Uhr

Nun ist es amtlich: Der Urlaub ist in bestimmten Ländern Süd- und Osteuropas deutlich billiger als in Deutschland. Beim Vergleich von Hotel- und Gaststättendienstleistungen zeigt sich zudem, dass die teuersten Länder Europas im Norden und in unmittelbarer Nachbarschaft Deutschlands zu finden sind.