Reisen zu den Sternen Griechenland setzt auf Astrotourismus
Von wegen nur Sonne satt und herrliche Strände: Griechenland lockt Touristen mit dem Blick auf die Sterne. Bis 2030 sollen landesweit zehn zertifizierte „Dark Sky Parks“ entstehen.
Von wegen nur Sonne satt und herrliche Strände: Griechenland lockt Touristen mit dem Blick auf die Sterne. Bis 2030 sollen landesweit zehn zertifizierte „Dark Sky Parks“ entstehen.
Erreicht man den Gipfel des Ainos auf der griechischen Insel Kefalnoia, eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama: Tief unten glitzert das Meer, der Blick geht hinüber zu den Nachbarinseln Zakynthos und Ithaka bis zum griechischen Festland. Doch wenn die Dunkelheit über Kefalonia hereinbricht, reicht die Sicht von hier oben noch viel weiter – bis tief in unsere Galaxis.
Mitglieder der US-Regierung fallen immer wieder durch seltsame Aussagen auf – so jetzt auch Vizepräsident JD Vance. Er glaubt, außerirdisches Leben gehe auf zurück „himmlische Wesen, die herumfliegen und seltsame Dinge mit Menschen anstellen“. Auf den Punkt gebracht: Aliens seien in Wirklichkeit Dämonen.
Nach Veröffentlichung der Missbrauchstudie zieht die Stadt Paderborn harte Konsequenzen: Zwei nach Kardinälen benannte Orte sollen umbenannt werden. Zudem distanziert sich die Stadt von früheren Ehrungen der beiden katholischen Oberhirten.