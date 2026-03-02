Die Eskalation im Nahen Osten bringt auch den Reiseverkehr durcheinander. Viele Urlauber fragen sich nun, ob sie ihre Reise kostenlos stornieren können und wer die Kosten trägt, wenn sie bereits vor Ort festsitzen.
Die militärische Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran hat den internationalen Reiseverkehr massiv getroffen. Der Luftraum in weiten Teilen der Golfregion ist gesperrt, die Flughäfen in Dubai haben den Betrieb vorerst eingestellt. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind zehntausende Reisende betroffen, darunter rund 30.000 Deutsche.