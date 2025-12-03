Der größte deutsche Reiseveranstalter Tui verzeichnet starke Buchungszahlen für den kommenden Sommer. Wohin es Urlauberinnen und Urlauber zieht.
03.12.2025 - 12:00 Uhr
Hannover/Berlin - Viele Kundinnen und Kunden des Reiseveranstalters Tui planen ihren Sommerurlaub 2026 bevorzugt in Griechenland. Vor allem die großen Inseln Kreta und Rhodos verzeichneten zuletzt kräftige Zuwächse, wie das Unternehmen mitteilte. Auch kleinere Ziele wie Korfu und Samos würden früher und häufiger gebucht. In der Länderrangliste des Branchenführers liege Griechenland damit nahezu gleichauf mit Spanien, gefolgt von der Türkei.