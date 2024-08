Die Ferien neigen sich in einigen Bundesländern dem Ende zu. Reisende erwartet ein staureiches Wochenende - insbesondere in Richtung Heimat. Der ADAC gibt Informationen zu den Strecken.

dpa 19.08.2024 - 14:34 Uhr

München - Staugefahr: Mit dem Ende der Ferien in einigen Bundesländern rollt die nächste große Reisewelle heran. Unter anderem beginnt in Hessen und in Rheinland-Pfalz ab nächster Woche wieder die Schule. Für das kommende Wochenende erwartet der ADAC viele Heimreisende - in Richtung Süden sollte sich der Verkehr jedoch reduzieren.