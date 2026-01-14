Die Sicherheitslage in den Touristenregionen Ägyptens ist bislang stabil. Dennoch gelten Teilreisewarnungen für bestimmte Regionen.
14.01.2026 - 14:51 Uhr
Während die Lage im Mittleren Osten angespannt bleibt und Iran mit massiven Protesten konfrontiert ist, stellen sich viele in der aktuellen Reisesaison eine berechtigte Frage: Muss der Urlaub in Ägypten nun abgesagt werden? Ist der Aufenthalt am beliebten Badeort Hurghada am Roten Meer in der aktuellen Hochsaison empfehlenswert? Hier eine aktuelle Analyse.