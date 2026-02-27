Bis zu 67 Prozent Kriegsgefahr in Nahost, aber die Sicherheitslage in den Touristenregionen Ägyptens ist bislang stabil. Dennoch gelten Teilreisewarnungen für bestimmte Regionen.
27.02.2026 - 14:17 Uhr
Während die Situation im Mittleren Osten insgesamt schwer zu beurteilen ist, spricht das Auswärtige Amt seit dem 24. Februar 2026 offiziell von einer „zugespitzten Lage in Iran“, aufgrund der „eine zeitnahe militärische Eskalation in der Region, so auch in Israel, nicht ausgeschlossen werden“ kann. Nun stellen sich viele eine berechtigte Frage: Muss die Reise ins beliebte Urlaubsland Ägypten nun abgesagt werden? Hier eine aktuelle Analyse.