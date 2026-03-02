Bis zu 67 Prozent Kriegsrisiko in Nahost, aber die Sicherheitslage in den Touristenregionen Ägyptens ist bislang stabil. Dennoch gelten Teilreisewarnungen für bestimmte Gegenden.
27.02.2026 - 14:17 Uhr
Während die Situation im Mittleren Osten insgesamt schwer zu beurteilen ist, sprach das Auswärtige Amt seit dem 24. Februar 2026 offiziell von einer „zugespitzten Lage in Iran“, aufgrund der „eine zeitnahe militärische Eskalation in der Region, so auch in Israel, nicht ausgeschlossen werden“ kann. Dies hat sich nun dramatisch bewahrheitet. Anders als für Dubai oder Saudi-Arabien gibt es für Ägypten/Hurghada bislang aber keine Eilmeldung vom Auswärtigen Amt (Stand: 2.3., 12.36 Uhr). Auch die Türkei ist bislang nicht tangiert.