Unterschiedliche Bewertungen der Sicherheitslage zeigen die Komplexität der aktuellen Krise im Nahen Osten. Dubai, Ägypten, Zypern und die Türkei stehen besonders unter Beobachtung.
04.03.2026 - 16:34 Uhr
Die Situation für Reisende in der Nahost-Region hat sich zugespitzt – auch Raketenangriffe sind Thema. Während das deutsche Auswärtige Amt weiterhin nur eine Teilreisewarnung für Ägypten aufrechterhält, sind die USA zum Teil deutlicher geworden – etwa im Hinblick auf Zypern. Durch die Schließung der Drehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Doha gibt es auch Probleme für Reisen nach Australien oder Thailand.