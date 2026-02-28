Wer aktuell einen Urlaub in Dubai, Abu Dhabi oder einem der anderen Emirate plant oder sich bereits dort aufhält, muss jetzt aufpassen. Das Auswärtige Amt hat am Morgen des 28. Februar eine offizielle Eilmeldung für die Region herausgegeben.

﻿Theoretisch ist Hochsaison für einen Urlaub in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der ganzen Golfregion, in der beliebten Winterdestination Ägypten/Hurghada oder gar in Israel – aber dieses Jahr mit der bangen Frage, ob eine Reise überhaupt noch möglich ist.

Iran-Krieg und Dubai Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gelten traditionell als eines der sichersten Reiseländer der Welt. Doch die geopolitische Lage in der Nachbarschaft macht auch vor dem beliebten Urlaubsparadies nicht halt.

Am Morgen des 28. Februar haben Israel und die USA Luftschläge gegen Ziele im Iran durchgeführt, woraufhin der Iran mit Gegenangriffen auf Israel reagierte. Die Folge: Die Sicherheitslage in der gesamten Region ist derzeit äußerst volatil. Die Lufträume von Israel und Iran wurden bereits komplett gesperrt.

Reisewarnung für Dubai?

Eine offizielle, vollumfängliche Reisewarnung für die VAE hat das Auswärtige Amt bisher nicht ausgesprochen. Dennoch wurden die Reise- und Sicherheitshinweise drastisch verschärft. Das Auswärtige Amt warnt davor, dass es bei einer weiteren Eskalation auch in den VAE zu sicherheitsrelevanten Vorfällen kommen könnte. Die emiratischen Behörden haben ihre Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere rund um jüdische und israelische Einrichtungen, bereits spürbar erhöht.

Unter Demonstranten im Iran gab es im Januar tausende Todesopfer - nun herrscht Krieg. Foto: AFP

Massive Einschränkungen im Flugverkehr

Das größte und unmittelbarste Problem für Dubai-Urlauber ist aktuell aber der Flugverkehr. Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flüge in die Region bereits komplett eingestellt. Das Auswärtige Amt warnt:

Es kann jederzeit zur Sperrung weiterer Lufträume in der Region kommen.

Flüge in die und aus den VAE könnten kurzfristig storniert werden.

Auch längerfristige Sperrungen sind ein realistisches Szenario.

Empfehlungen für Dubai-Reisende

Für Personen, die sich aktuell in den VAE aufhalten oder kurz vor dem Abflug stehen, rät das Auswärtige Amt zu folgenden Schritten:

Flugstatus prüfen: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Fluggesellschaft oder Ihren Reiseveranstalter, um sich über den Status Ihres Fluges zu informieren. ELEFAND-Liste: Registrieren Sie sich sofort auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts (ELEFAND) und halten Sie Ihre Daten stets aktuell. Nur so kann die deutsche Auslandsvertretung im Notfall Kontakt aufnehmen. Wachsam bleiben: Seien Sie besonders an belebten Orten, bei besonderen Anlässen und rund um sensible Einrichtungen äußerst aufmerksam. Menschenmassen meiden: Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig. Informiert bleiben: Verfolgen Sie regelmäßig die lokalen und internationalen Medien und befolgen Sie strikt die Anweisungen der Behörden und Sicherheitskräfte (z. B. der nationalen Katastrophenschutzbehörde NCEMA).

Israelischer Militärschlag auf das Hamas-Hauptquartier in Katarr im September 2025. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Gefährliche Dubai-Reisen

Die VAE-Behörden haben ihre Sicherheitsmaßnahmen, besonders rund um jüdische und israelische Einrichtungen, erhöht. Im 12-Tage-Krieg im Juni 2025 waren auch Raketen in Richtung des benachbarten Katar geflogen, hatten aber niemanden getötet.

Auch Dubai befand sich damals in Alarmbereitschaft. Offenbar hatte es inoffizielle Vorwarnungen gegeben, um eine ganz große Eskalation in Nahost zu vermeiden. Bei einem neuerlichen Kriegsausbruch gibt es dafür aber keine Garantie.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Bei regionalen Spannungen waren vor allem kurzfristige Beeinträchtigungen des Luftverkehrs zu beobachten:

Zeitweise mussten Flughäfen ihren Betrieb einschränken oder kurzfristig einstellen

Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen

Der normale Betrieb normalisierte sich aber jeweils innerhalb weniger Tage

Trotz dieser Störungen erreichte der Passagierverkehr am Flughafen Dubai zuletzt sogar Rekordwerte. Die VAE und Dubai haben in der Vergangenheit eine gewisse Resilienz bei regionalen Spannungen bewiesen.