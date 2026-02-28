Wer aktuell einen Urlaub in Dubai, Abu Dhabi oder einem der anderen Emirate plant oder sich bereits dort aufhält, muss jetzt aufpassen. Das Auswärtige Amt hat am Morgen des 28. Februar eine offizielle Eilmeldung für die Region herausgegeben.
Theoretisch ist Hochsaison für einen Urlaub in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der ganzen Golfregion, in der beliebten Winterdestination Ägypten/Hurghada oder gar in Israel – aber dieses Jahr mit der bangen Frage, ob eine Reise überhaupt noch möglich ist.