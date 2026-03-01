Reisewarnung für Dubai

Wer aktuell einen Urlaub in Dubai, Abu Dhabi oder einem der anderen Emirate plant oder sich bereits dort aufhält, muss jetzt aufpassen. Das Auswärtige Amt hat eine offizielle Reisewarnung für die Nahost-Region herausgegeben.
Theoretisch ist Hochsaison für einen Urlaub in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Golfregion mit Saudi-Arabien, in der beliebten Winterdestination Ägypten/Hurghada oder gar in Israel – aber dieses Jahr mit der bangen Frage, was nun zu tun ist und ob die Heimreise überhaupt noch möglich ist. Fluggastrechte auf Entschädigung gibt es in Fällen von höherer Gewalt jedenfalls nur sehr bedingt. Eine Condor-Maschine auf dem Weg von Stuttgart nach Dubai musste am Samstagvormittag über dem Kosovo wieder umkehren. Es werden massenhaft Nahost-Flüge gecancelt.