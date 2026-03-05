Die Sicherheitslage in Nahost ist wegen des Krieges der USA und Israels mit dem Iran höchst angespannt. Die USA reagieren deutlich - auch für beliebte Destinationen wie Hurghada oder Sharm el Sheikh.
03.03.2026 - 08:57 Uhr
Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen – darunter auch die beliebte Reisedestination Ägypten. Auch vor Zypern wird seit Mittwoch (4.3.) gewarnt.