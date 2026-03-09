Die Sicherheitslage in Nahost ist wegen des Krieges der USA und Israels mit dem Iran höchst angespannt. Die USA reagieren - auch für beliebte Destinationen wie Ägypten Hurghada oder Sharm el Sheikh.
Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen – darunter auch die beliebte Reisedestination Ägypten. Auch vor Zypern wird seit Mittwoch (4.3.) gewarnt. Es mehren sich die Anzeichen, dass sich der Konflikt noch ausweiten könnte. Auch die Türkei scheint allmählich in den Fokus zu geraten.