Trotz Unruhen im Nahen Osten gibt es keine generelle Reisewarnung für die Türkei. Was Urlauber beachten sollten und welche Regionen betroffen sind.
02.03.2026 - 12:56 Uhr
Am 28. Februar 2026 sorgten neue militärische Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Konflikt um den Iran für erhebliche Unruhe im Nahen und Mittleren Osten. Das Auswärtige Amt verhängte kurzfristig Reisewarnungen, Lufträume wurden gesperrt, Flugverbindungen gestrichen. Die USA rufen ihre Landsleute dazu auf, Ägypten sofort zu verlassen.