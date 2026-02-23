Findet das ATP-Turnier in Acapulco trotz der eskalierenden Gewalt in Mexiko wie geplant statt? Die Organisatoren wollen an dem Tennis-Event festhalten – auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev soll an den Start gehen. Das ist der aktuelle Stand.
23.02.2026 - 11:29 Uhr
Trotz der eskalierenden Gewalt in vielen Teilen Mexikos halten die Veranstalter am ATP-Turnier in Acapulco fest. Das Tennis-Event an der Pazifikküste soll wie geplant stattfinden – mit Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der dort am Mittwoch erstmals aufschlagen soll.