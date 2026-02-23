Findet das ATP-Turnier in Acapulco trotz der eskalierenden Gewalt in Mexiko wie geplant statt? Die Organisatoren wollen an dem Tennis-Event festhalten – auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev soll an den Start gehen. Das ist der aktuelle Stand.

Trotz der eskalierenden Gewalt in vielen Teilen Mexikos halten die Veranstalter am ATP-Turnier in Acapulco fest. Das Tennis-Event an der Pazifikküste soll wie geplant stattfinden – mit Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der dort am Mittwoch erstmals aufschlagen soll.

Trotz Reisewarnung: Keine Absage von ATP-Turnier in Acapulco Die Veranstalter des ATP-Truniers in Acapulco betonen, die Sicherheitslage genau im Blick zu haben. „Wir stehen in ständiger Koordination und Kommunikation mit den Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden“, hieß es in einer Mitteilung. Ziel sei es, die „Einhaltung der festgelegten Sicherheitsprotokolle“ sicherzustellen.

Warum gibt es aktuell in Mexiko Unruhen?

Auslöser der jüngsten Unruhen war nach Behördenangaben die Tötung des berüchtigten Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes durch die mexikanische Armee, die am Sonntag bekannt geworden war. In der Folge kam es in weiten Teilen des Landes zu einer Gewaltwelle mutmaßlicher Bandenmitglieder.

Das rät das Auswärtige Amt für Mexiko

Das Auswärtige Amt rät „dringend“ von Reisen in bestimmte Regionen des Landes ab. Zu diesen zählt auch Guerrero, der Bundesstaat, in dem Acapulco liegt. Mehr Details zur Reiswarnung für Mexiko gibt es hier.

Die Qualifikation für das Tennisturnier läuft bereits seit Sonntag, ab Dienstag startet das Hauptfeld. Daniel Altmaier schlägt neben Zverev als zweiter Deutscher bei dem Hartplatz-Turnier auf.