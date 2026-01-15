Die Sicherheitslage am Golf bleibt volatil, doch westliche Außenministerien stufen Saudi-Arabien weiterhin differenziert ein. Was Reisende jetzt wissen müssen.
15.01.2026 - 12:06 Uhr
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten verunsichern viele Reisende. Auch die Frage, ob Saudi-Arabien angesichts der Iran-Krise sicher bereist werden kann, treibt derzeit manche um. Von Stuttgart aus gehen sogar Direktflüge nach Jeddah/Dschidda am Roten Meer. Die Einreise für nicht-muslimische Touristen ist erst seit wenigen Jahren erlaubt.