Ein Aufenthalt im „Land des Lächelns“ ist derzeit nicht ungetrübt möglich. Für bestimmte Regionen gilt eine Teilreisewarnung, der Transit über Nahost-Drehkreuze war/ist blockiert.
09.04.2026 - 07:45 Uhr
Aufgrund der geopolitischen Situation stellen sich viele Reisende die Frage, ob ein Urlaub in Thailand derzeit möglich ist. Der Luftraum über den wichtigen Asien-Drehkreuzen Doha (Katar) und Dubai/Abu Dhabi (VAE) könnte durch den Waffenstillstand bald wieder geöffnet werden oder zumindest mehr Slots bekommen als derzeit im minimalen Teilbetrieb, heißt es in arabischen Medien am Persischen Golf. Das hängt aber auch vom Verlauf der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad (Pakistan) ab.