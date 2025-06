Was ist der Grund für die Warnung?

Die USA haben ihre Reisewarnung für Italien erneuert: Wegen möglicher Terroranschläge gilt weiterhin Sicherheitsstufe 2. Was das für Touristen bedeutet.

Lukas Böhl 03.06.2025 - 07:55 Uhr

Die USA haben ihre Reisewarnung für Italien am 23. Mai 2025 erneuert und halten weiterhin an einer Sicherheitsstufe 2 fest: Amerikanische Reisende sollen „erhöhte Vorsicht walten lassen“. Der Grund für diese Einschätzung ist die anhaltende Sorge vor terroristischen Anschlägen in dem beliebten Urlaubsland.