Die Sicherheitslage am Golf ist extrem kritisch, doch westliche Außenministerien stufen Saudi-Arabien weiterhin differenziert ein. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Der Krieg im Nahen Osten verunsichert die Welt. Auch die Frage, ob Länder wie Saudi-Arabien oder Ägypten/Hurghada angesichts der Iran-Krise sicher bereist werden können, treibt derzeit manche um. Von Stuttgart aus gehen sogar Direktflüge nach Jeddah/Dschidda am Roten Meer. Die Einreise für nicht-muslimische Touristen ist erst seit wenigen Jahren erlaubt.

Am 28. Februar kam für Saudi-Arabien eine Eilmeldung vom Auswärtigen Amt, doch eine pauschale landesweite Reisewarnung gibt es derzeit (noch) nicht – weder vom deutschen Auswärtigen Amt noch von den Außenministerien anderer westlicher Staaten. Auch der Flugbetrieb in das Königreich am Persischen Golf geht teilweise weiter. Größere Einschränkungen gibt es in Dubai und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). Erhöhte Vorsicht ist indes auch in Saudi-Arabien unbedingt geboten.

Hadsch nach Mekka hat noch nicht begonnen

Die Pilgerfahrt nach Mekka (Hadsch) wird 2026 (Jahr 1447 nach islamischem Kalender) jedoch erst Ende Mai stattfinden, etwa vom 24./25. bis zum 29./30. Mai, wobei das genaue Datum von der Mondsichtung abhängt. Die saudische Luftfahrtbehörde GACA hat bereits einen offiziellen Flugplan veröffentlicht, der die Anreisephase der Pilger vom 18. April bis 21. Mai 2026 und die Abreisephase vom 30. Mai bis 30. Juni 2026 vorsieht. Rund 1,8 Millionen Pilger werden dann in Saudi-Arabien erwartet.

AA-Reisehinweise für Saudi-Arabien

Das Auswärtige Amt rät zwar „dringend von Reisen in das Grenzgebiet zu Jemen ab“ – konkret in einen 30 Kilometer breiten Grenzstreifen in den Provinzen Nadschran, Asir und Dschaizan. Für den Rest des Landes besteht jedoch keine formale Reisewarnung.

Ähnlich äußern sich die USA (Sicherheitsstufe 2: „Erhöhte Vorsicht“), Großbritannien, die Schweiz und Österreich. Alle warnen vor regionalen Risiken im Süden des Landes, stufen Saudi-Arabien insgesamt aber nicht als Reiseziel ein, das grundsätzlich gemieden werden sollte.

Gefährliche Regionen in Saudi-Arabien

Provinz Nadschran

Provinz Asir

Provinz Dschaizan

Zum Vergleich: Für Iran selbst gilt eine ausdrückliche Reisewarnung und Ausreiseaufforderung – eine völlig andere Qualität der Einschätzung. Die mit den USA verbündeten Sunniten Saudi-Arabien und die Schiiten im Iran gelten zwar als verfeindet, konnten direkte Auseinandersetzungen in der Vergangenheit jedoch stets vermeiden. Die Länder im Nahen Osten drängen die USA auch vor diesem Hintergrund zur Zurückhaltung im Iran.

Iran-Krieg und Saudi-Arabien

Auch wenn keine direkte Iran-bezogene Reisewarnung für Saudi-Arabien existiert, thematisieren alle Außenministerien die angespannte regionale Lage. Das Auswärtige Amt verweist auf eine „äußerst volatiel“ Sicherheitslage. Eine weitere Verschärfung kann nicht ausgeschlossen werden – mit möglichen Auswirkungen auf Saudi-Arabien.

Unsere Empfehlung für Sie US-Basis evakuiert Diese Reisewarnungen gelten jetzt für Katar Wie sicher ist Katar aktuell vor dem Hintergrund der Spannungen in Nahost? Die Empfehlungen gehen auseinander.

Die US-Botschaft in Riad hatte ihre Landsleute mehrfach dazu aufgerufen, wegen der „anhaltenden regionalen Spannungen um Iran“ erhöhte Vorsicht walten zu lassen und nicht notwendige Reisen zu Militäranlagen zu vermeiden.

Saudi-Arabien, Iran und Huthi-Miliz

Die Gefährdungslage in Saudi-Arabien speist sich aus mehreren Quellen:

1. Jemen-Konflikt: Die Huthi-Miliz, die von Iran unterstützt wird, feuert regelmäßig Raketen und Drohnen ab – teils auf saudische Ziele, teils auf Israel, wobei diese den saudischen Luftraum durchqueren. Das höchste Risiko besteht im Grenzgebiet, doch die Schweiz weist ausdrücklich darauf hin, dass Beschuss auch andere Landesteile einschließlich Riad erreichen kann.

2. Terrorgefahr: Alle Außenministerien warnen vor terroristischen Anschlägen, die sich gegen westliche Einrichtungen, Wohnanlagen oder kritische Infrastruktur richten könnten.

3. Luftfahrtrisiken: Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat eine Warnung für den Persischen Golf und den Golf von Oman ausgegeben. Bei einer Eskalation sind Flugstreichungen und Luftraumsperrungen jederzeit möglich.

2026 nach Saudi-Arabien reisen?

Wer nach Saudi-Arabien reist – etwa aus geschäftlichen Gründen oder zur Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) – sollte sich auf eine dynamische Lage einstellen. Möglicherweise ist es nicht das richtige Jahr für eine solche Unternehmung.

Die Außenministerien betonen einhellig, dass sich die Situation schnell ändern kann. Reisende sollten die offiziellen Reisehinweise vom Auswärtigen Amt (AA) laufend verfolgen und sich in Krisenvorsorgelisten wie „Elefand“ (Deutschland) oder STEP (USA) eintragen.