Die Sicherheitslage am Golf ist extrem kritisch, doch westliche Außenministerien stufen Saudi-Arabien weiterhin differenziert ein. Was Reisende jetzt wissen müssen.
15.01.2026 - 12:06 Uhr
Der Krieg im Nahen Osten verunsichert die Welt. Auch die Frage, ob Länder wie Saudi-Arabien oder Ägypten/Hurghada angesichts der Iran-Krise sicher bereist werden können, treibt derzeit manche um. Von Stuttgart aus gehen sogar Direktflüge nach Jeddah/Dschidda am Roten Meer. Die Einreise für nicht-muslimische Touristen ist erst seit wenigen Jahren erlaubt.