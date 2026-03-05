Das Auswärtige Amt hat die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei nach dem Raketeneinschlag am 04. März aktualisiert.
05.03.2026 - 07:06 Uhr
Das Auswärtige Amt hat am 4. März 2026 seine Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei aktualisiert. Hintergrund sind vor allem die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten sowie ein Vorfall mit einem abgefangenen Geschoss über türkischem Staatsgebiet. Für Urlauber bedeutet das nicht automatisch, dass Reisen in die Türkei grundsätzlich gefährlich sind. Dennoch rät das Auswärtige Amt in bestimmten Regionen ausdrücklich zur Vorsicht.