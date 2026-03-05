Das Auswärtige Amt hat die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei nach dem Raketeneinschlag am 04. März aktualisiert.

Das Auswärtige Amt hat am 4. März 2026 seine Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei aktualisiert. Hintergrund sind vor allem die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten sowie ein Vorfall mit einem abgefangenen Geschoss über türkischem Staatsgebiet. Für Urlauber bedeutet das nicht automatisch, dass Reisen in die Türkei grundsätzlich gefährlich sind. Dennoch rät das Auswärtige Amt in bestimmten Regionen ausdrücklich zur Vorsicht.

Auswärtiges Amt rät von Reisen in Grenzregionen ab Weiterhin wird von nicht notwendigen Reisen in mehrere Grenzgebiete der Türkei abgeraten. Betroffen sind insbesondere Regionen an der Grenze zu Iran, Irak und Syrien.

Das betrifft laut Auswärtigem Amt die Provinzen Ağrı, Iğdır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak und Hakkâri. Diese Gebiete liegen im Südosten und Osten des Landes und gehören nicht zu den klassischen Urlaubsregionen.

Angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten

Die aktuelle Anpassung der Hinweise hängt mit der militärischen Eskalation rund um den Iran zusammen. Seit dem 28. Februar 2026 führen Israel und die USA Luftangriffe auf Ziele im Iran durch. Iran reagierte nach Angaben internationaler Behörden mit Gegenangriffen auf Ziele in der Region.

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums wurde am 4. März 2026 ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss über türkischem Staatsgebiet abgefangen.

Zudem wurden in mehreren Staaten der Region Lufträume gesperrt, wodurch es zu Einschränkungen im internationalen Flugverkehr kommen kann. Auch internationale Drehkreuze wie Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar sind betroffen. Dadurch könnten Flugverbindungen in die Türkei indirekt beeinträchtigt werden.

Was Reisende vor Ort beachten sollten

Deutsche Staatsbürger, die sich bereits in der Türkei aufhalten oder eine Reise planen, sollten laut Auswärtigem Amt einige Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Dazu gehört, nicht notwendige Reisen in die Grenzregionen zu Iran, Irak und Syrien zu vermeiden, die aktuelle Sicherheitslage regelmäßig über Medien zu verfolgen und Anweisungen von Behörden und Sicherheitskräften zu befolgen.

Außerdem wird empfohlen, die Nähe von Militäreinrichtungen zu meiden und sich bei Fragen zu gebuchten Flügen direkt an die Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter zu wenden.

Terrorgefahr bleibt grundsätzlich bestehen

Unabhängig von der aktuellen Lage weist das Auswärtige Amt darauf hin, dass in allen Teilen der Türkei grundsätzlich eine terroristische Gefährdung bestehen kann.

Reisenden wird daher empfohlen, größere Menschenansammlungen zu meiden, besonders aufmerksam auf öffentlichen Plätzen und vor touristischen Attraktionen zu sein und sich nicht in der Nähe von Regierungs- oder Militäreinrichtungen aufzuhalten.

Auch abgelegene Gegenden und wenig befahrene Landstraßen sollten möglichst gemieden werden.

Registrierung beim Auswärtigen Amt empfohlen

Das Auswärtige Amt rät Deutschen im Ausland generell, sich in der Krisenvorsorgeliste „Elefand“ zu registrieren. So können Reisende im Notfall schneller erreicht werden.

Auch die App „Sicher Reisen“ sowie aktuelle Medienberichte können helfen, sich über kurzfristige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Für klassische Urlaubsregionen wie Antalya, die türkische Riviera oder Istanbul besteht derzeit keine spezielle Reisewarnung. Dennoch empfiehlt das Auswärtige Amt, die Situation weiterhin aufmerksam zu verfolgen.