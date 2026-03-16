Abgefangene iranische Raketen und abgezogenes diplomatisches Persona: Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für die Türkei.
09.03.2026 - 17:13 Uhr
Das US-Außenministerium hat am 8. März 2026 seine Reisehinweise für die Türkei verschärft. Während das Land als Ganzes weiterhin auf Stufe 2 („Exercise Increased Caution“) eingestuft wird, gilt für die südöstlichen Provinzen nun eine „Do-Not-Travel“-Empfehlung aufgrund erhöhter Terrorismusgefahr und bewaffneter Konflikte in der Region. Auch Inseln im östlichen Mittelmeer sind zum Teil betroffen.