Angesichts der militärischen Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in zahlreiche Staaten des Nahen und Mittleren Ostens.
03.03.2026 - 07:01 Uhr
Seit dem 28. Februar 2026 führen Israel und die USA Luftschläge gegen Ziele im Iran durch. Als Reaktion greift Iran Ziele in der gesamten Region an. Mehrere Staaten haben ihre Lufträume gesperrt, weitere kurzfristige Schließungen sind möglich. Zahlreiche Fluggesellschaften haben Verbindungen eingestellt. Betroffen sind auch internationale Drehkreuze wie die Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.