Während es in Baden-Württemberg herbstlich wird, starten vom Flughafen Stuttgart noch zahlreiche Flüge in die Sonne. Ob Kanaren, Balearen oder Zypern – im Oktober gibt es viele Ziele, an denen es angenehm warm bleibt.
Während in Baden-Württemberg der Herbst Einzug hält, suchen viele nach einem Ziel, an dem der Sommer ein wenig länger anhält. Wer vom Flughafen Stuttgart startet, findet im Oktober eine ganze Reihe von Verbindungen zu Regionen, in denen es noch angenehm warm ist – teils mit Badewetter, teils mit mildem Klima für Rundreisen und Kultur.