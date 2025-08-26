Während es in Baden-Württemberg herbstlich wird, starten vom Flughafen Stuttgart noch zahlreiche Flüge in die Sonne. Ob Kanaren, Balearen oder Zypern – im Oktober gibt es viele Ziele, an denen es angenehm warm bleibt.

Während in Baden-Württemberg der Herbst Einzug hält, suchen viele nach einem Ziel, an dem der Sommer ein wenig länger anhält. Wer vom Flughafen Stuttgart startet, findet im Oktober eine ganze Reihe von Verbindungen zu Regionen, in denen es noch angenehm warm ist – teils mit Badewetter, teils mit mildem Klima für Rundreisen und Kultur.

Atlantikinseln: Fast schon Sonnengarantie Besonders verlässlich sind die Kanarischen Inseln. Von Stuttgart aus gibt es Flüge nach Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote sowie nach Santa Cruz. Hier liegen die Temperaturen meist um die 25 Grad, das Wasser bleibt mit rund 23 Grad angenehm warm. Auch Madeira (Funchal) bietet noch milde 23 bis 25 Grad, ist aber eher ein Ziel für Wanderer und Naturfreunde als für reinen Strandurlaub.

Ein weiteres Ganzjahresziel sind die Kapverden (Boa Vista, Sal), wo im Oktober mit rund 28 Grad und viel Sonne zu rechnen ist.

Nordafrika: Strand und Kultur

Die tunesische Insel Djerba ist im Oktober ein klassisches Sonnenziel im Mittelmeer. Tagsüber werden meist 26 bis 28 Grad erreicht, das Meer ist mit rund 25 Grad noch warm genug zum Baden. Neben langen Sandstränden bietet Djerba auch Einblicke in die traditionelle Kultur Nordafrikas – von bunten Märkten bis zu weißen Wüstenlandschaften im nahen Festland.

In Ägypten bietet das Rote Meer fast garantierte 30 Grad – ab Stuttgart gibt es Flüge nach Hurghada und Marsa Alam, besonders beliebt bei Tauchern.

Südeuropa: Wärme rund ums Mittelmeer

Viele Ziele im Mittelmeerraum sind von Stuttgart aus direkt erreichbar. Dazu gehören die Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza) mit spätsommerlichen 23 bis 26 Grad. Auch das spanische Festland mit Valencia, Alicante, Málaga oder Jerez bietet noch angenehmes Klima, das Meer ist allerdings frischer.

Ebenfalls im Flugplan: Portugal (Faro an der Algarve), wo es mit rund 24 Grad noch sonnig und mild bleibt.

Auf den italienischen Inseln – Sardinien (Olbia, Cagliari) und Sizilien (Palermo, Catania) – liegen die Temperaturen ähnlich. Hier ist der Oktober oft ein angenehmer Reisemonat mit weniger Touristen als im Hochsommer.

Auch Malta bietet sonnige Tage um die 25 Grad, verbunden mit viel Kultur und historischem Flair.

Griechische Inseln & Zypern

Besonders beliebt bei Urlaubern im Herbst sind die griechischen Inseln. Von Stuttgart aus geht es nach Kreta, Rhodos und Kos, wo häufig noch Badetemperaturen von 25 Grad erreicht werden. Noch etwas wärmer ist es auf Zypern (Larnaca), wo im Oktober oft 27 Grad und mehr möglich sind.

Türkei

Ein Klassiker für den Herbsturlaub ist die türkische Riviera. Antalya bietet meist noch rund 27 Grad, die Wassertemperatur liegt bei etwa 25 Grad. Auch in Bodrum an der türkischen Ägäis kann man den Sommer im Oktober verlängern.

Wer ab Stuttgart in die Sonne starten möchte, hat im Oktober eine große Auswahl. Von den Kanarischen Inseln und Kapverden mit fast garantierter Wärme über Tunesien und die Türkei bis hin zu den Balearen und griechischen Inseln reicht das Spektrum. Damit gibt es auch zum Herbstbeginn zahlreiche Möglichkeiten, dem grauen Wetter in Baden-Württemberg für einige Tage zu entfliehen.