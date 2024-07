Endet einer von zwei Fahrstreifen, müssen Autofahrer auf dem verbleibenden Fahrstreifen den Fahrzeugen auf dem endenden Fahrstreifen das Einfädeln ermöglichen. Welche Regeln gelten dabei?

Gülay Alparslan 31.07.2024 - 15:48 Uhr

Es ist eine alltägliche Situation im Straßenverkehr: Wegen einer Baustelle endet eine Fahrspur. Die Fahrzeuge auf dem endenden Fahrstreifen müssen auf den verbleibenden Fahrstreifen ausweichen. An der Verengung müssen die Fahrzeuge, die sich auf dem durchgehenden Fahrstreifen befinden, die Fahrzeuge auf dem endenden Fahrstreifen einfädeln lassen. In der Theorie ist das Reißverschlussverfahren einfach, in der Praxis jedoch oft konfliktträchtig. Doch was sagen die Straßenverkehrsordnung und der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC) dazu?