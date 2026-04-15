Reit-Turnier RFV Leonberg Dressur-Reiter Hans-Peter Bauer feiert den Saison-Hattrick
Der 59-Jährige aus Holzgerlingen gewinnt in der schweren Klasse das Dressur-Finale des Leonberger Turniers – es ist bereits Bauers dritter Erfolg in diesem Jahr.
Der 59-Jährige aus Holzgerlingen gewinnt in der schweren Klasse das Dressur-Finale des Leonberger Turniers – es ist bereits Bauers dritter Erfolg in diesem Jahr.
Nach dem Doppelschlag mit zwei S-Siegen im März in Weil der Stadt hat Hans-Peter Bauer, der für TV RG Gültstein startet, auch im S-Dressurfinale des Leonberger Reitturniers keine Starterpaare an sich vorbeigelassen – es war sein sechster S-Sieg im Sattel des großrahmigen Württemberger-Fuchses Dynamico.