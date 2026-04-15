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  6. Dressur-Reiter Hans-Peter Bauer feiert den Saison-Hattrick

Reit-Turnier RFV Leonberg Dressur-Reiter Hans-Peter Bauer feiert den Saison-Hattrick

Reit-Turnier RFV Leonberg: Dressur-Reiter Hans-Peter Bauer feiert den Saison-Hattrick
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Hans-Peter Bauer war zweimal in Weil der Stadt sowie nun in Leonberg im Dressur-Viereck das Maß aller Dinge. Foto: Frank Häusler

Der 59-Jährige aus Holzgerlingen gewinnt in der schweren Klasse das Dressur-Finale des Leonberger Turniers – es ist bereits Bauers dritter Erfolg in diesem Jahr.

Nach dem Doppelschlag mit zwei S-Siegen im März in Weil der Stadt hat Hans-Peter Bauer, der für TV RG Gültstein startet, auch im S-Dressurfinale des Leonberger Reitturniers keine Starterpaare an sich vorbeigelassen – es war sein sechster S-Sieg im Sattel des großrahmigen Württemberger-Fuchses Dynamico.

 

„Wir haben unseren 70-Prozent-Siegeshattrick perfekt gemacht“, freute sich Hans-Peter Bauer. Ein Hattrick im doppelten Sinn: Nicht nur allen drei Jurymitgliedern entlockte der 59 Jahre alte Routinier, der in seiner Vita zwölf Grand Prix-Siege in der Dreisterne-S-Klasse stehen hat, Wertnoten im 70- Prozent-Bereich – außerdem war Leonberg nach den zwei Weil der Städter Goldschleifen für das Duo der dritte S-Sieg in Folge.

Hans-Peter Bauer erzielt über 70 Prozent

Exakt 892 Punkte und somit umgerechnete 70,79 Prozent gingen in Leonberg an Hans-Peter Bauer und den von Don Frederic und mütterlicherseits von Weltmeyer abstammenden, 13 Jahre alten Dynamico. Zweitplatzierte der Leonberger S-Dressur wurde Kim Schönland (RC Freiberg) auf Lausanne, der dritte Platz in der einzigen schweren Prüfung des Reitturniers auf der Anlage Tilgshäusle ging an Victoria Rohrmuss (Heuchlingen) mit Final Edition.

Auch die Reiter freuten sich auf der Anlage Tilgshäusle über das gute Wetter und die Einkehr des Frühlings. Foto: RFV Leonberg

Als Finalvierte ritt Lokalmatadorin Nadine Hindermeyer vom RFV Leonberg mit dem 13-jährigen Hannoveraner-Wallach Dancing Wind aus dem Dressurviereck. Am Tag zuvor konnte die Leonbergerin mit dem Westfalen Gavi eine Abteilung der Zweisterne-M-Dressur für sich entscheiden, den anderen Zweisterne-M-Sieg schnappte sich Ricarda Mestmäcker (RFV Ludwigsburg) auf Fallada.

Am Freitag holten sich die erfolgreichen Springreiter ihre Siegerschleifen ab, am Samstag und Sonntag folgten die Dressur-Kollegen. Foto: RFV Leonberg

Vor den zwei mit Dressuren ausgeschriebenen Turniertagen stand in Leonberg am Freitag ein Late-Entry-Tag mit Springreiten auf dem Programm. Im Höhepunkt, einer L-Punktespringprüfung mit Joker, siegte Lisa Heimann aus dem Leonberger Pferdesportzentrum Benzenbühl mit Ciacomax vor Marie Kirn (Böblingen) auf Catniss. Die L-Springpferdeprüfung auf Nachwuchspferden gewann Benzenbühl-Ass Jörg Widmaier auf der Schimmelstute Calea Blue. Widmaier gewann auf Diorina sitzend zudem die Zweisterne-A-Springpferdeprüfung, seine Benzenbühl-Clubkollegin Lisa Heimann machte mit Ciacomax vor ihrem L-Sieg auch das Rennen in der Zweisterne-A-Springprüfung.

Siegschleifen in A-Springen erkämpften im Parcours Livia Thriemer (Ehningen) auf Marie Fey Giardino und Alexandra Spiess (RFV Leonberg) mit dem Springpferd Fade Away Eda.

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