Der RFV Leonberg freut sich auf die große Veranstaltung an diesem Wochenende, muss aber einen kleinen Wermutstropfen schlucken. Sichtungen für deutsche Meisterschaften stehen an.

Die Voltigiererinnen des Reit- und Fahrvereins Leonberg sind elektrisiert: An diesem Wochenende findet ein großes Turnier im Reiterzentrum Tilgshäusle statt: Am Samstag (ab 10 Uhr) und am Sonntag (ab 9 Uhr) messen sich die Besten aus Baden-Württemberg – es finden die Sichtungen der Gruppen- und Einzelvoltigierer zur deutschen Meisterschaft und zur deutschen Jugendmeisterschaft statt sowie das Ilse-und Paul-Lorenz-Gedächtnisturnier begleitet von Station eins der Kreismeisterschaften.

„Alles, was in Baden-Württemberg im Voltigieren Rang und Namen hat, tritt an“, freut sich Maren Illig vom RFV Leonberg, die am Richtertisch sitzen wird, „ein so großes Turnier ist selten geworden in dieser Disziplin.“ In der Nennungsliste stehen 24 Gruppen, sechs Doppel sowie mehr als 20 Einzelvoltigierer.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Leonberg Voltigierturnier im Leonberger Reitverein Aus ganz Baden-Württemberg kommen die Top-Voltigierer nach Leonberg um ihre Fähigkeiten auf dem Pferderücken zu präsentieren.

Allerdings werden die fünf Gruppen des Ausrichters nicht an den Sichtungen teilnehmen. Das hat mehrere Gründe. In der Juniorenklasse kann der RFV nicht starten, weil zwei Voltigiererinnen das Maximalalter von 18 Jahren überschritten haben, und „das Senior-Team“, sagt Maren Illig, „ist noch nicht soweit, um in der Sichtung anzutreten“. Das liegt auch an den neuen Pferden des RFV, den dreien fehlt noch das Können und die Erfahrung, um für die Aufgaben bei den S-Prüfungen gerüstet zu sein.

Das Leonberger Doppel Anouk und Nafy Aniol kann wegen der Verletzung von Navy nicht antreten. Foto: Andreas Gorr

Im Einzel startet Anouk Aniol auf ihrem eigenen Pferd Sabeau, ein Doppel mit ihrer Schwester Nafy ist nicht möglich, da sich diese einen Kreuzbandriss zugezogen hat. „Das ist ein harter Schlag für uns“, bedauert Maren Illig, „wir haben neben Anouk im Einzel noch fünf Gruppen dabei.“ Auf dem neun Jahre alten Fiodor geht das erste Team des RFV am Sonntag mit den erfahrenen Voltigiererinnen Valeria Stromberger, Isabel Schöttgen, Hannah Frohnmaier, Sarah Beckmann, Anouk Aniol, Guliana Baumert und Alessa Straub an den Start – es wird ihr erster kompletter Teamstart auf dem neuen Pferd sein. „Unsere Gruppen befinden sich im Aufbau wegen der Anschaffung neuer Pferde“, erklärt Maren Illig.

Neben den Standardprüfungen finden auch vorbereitende Wettbewerbe statt, wie eine Eingewöhnungsprüfung für Pferde in der Ausbildung sowie ein Kürwettbewerb am Turnpferd. Der Eintritt ist frei.