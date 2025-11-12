Reitsport Richard Vogel – der Überflieger
Richard Vogel und United Touch haben bei ihrem EM-Sieg Geschichte geschrieben. Nun zählen sie beim Turnier in der Stuttgarter Schleyerhalle erneut zu den großen Favoriten.
Richard Vogel und United Touch haben bei ihrem EM-Sieg Geschichte geschrieben. Nun zählen sie beim Turnier in der Stuttgarter Schleyerhalle erneut zu den großen Favoriten.
Bei den Olympischen Spielen 2024 im Schlosspark von Versailles blieb Richard Vogel die Krönung versagt. Trotz großer Hoffnungen gingen der Weltklassereiter und United Touch, sein bestes Pferd im Stall, leer aus. Platz 55 im Einzel, Rang fünf mit dem Team – das nagte am Selbstverständnis, war aber zugleich eine wichtige Erfahrung. Auch deshalb kommt der 28-jährige Schwabe nun nicht nur als amtierender Europameister zum Hallenturnier nach Stuttgart. Richard Vogel ist einer der Überflieger der Szene.