Deutschlands Handballer vermeiden in der Vorrunde der Heim-WM harte Brocken wie Spanien oder Norwegen. In München treffen die Gastgeber auf Teams aus Europa, Afrika und Südamerika.

München - Deutschlands Handballer starten mit reizvollen Aufgaben in die Heim-WM 2027. Der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason wurden für die Vorrunde Serbien, Tunesien und Uruguay zugelost. Immerhin blieben den Gastgebern bei der Auslosung im Münchner Hofbräuhaus nominell schwerere Gegner wie etwa Spanien, Norwegen oder Polen erspart. Nach zweimal Silber bei Olympia 2024 sowie der EM 2026 will Deutschland beim Heim-Turnier vom 13. bis 31. Januar erneut nach Edelmetall greifen.

"Meist sind diejenigen Gegner, die man als leichter empfindet, die schwersten", hatte Gislason schon kurz vor der Auslosung gesagt. Der Isländer wohnte der Ziehung der Kugeln in dem weltbekannten Wirtshaus in einer traditionellen Lederhose bei. "Wenn man weit kommen will, muss man jeden schlagen." Deutschland bestreitet seine drei Vorrundenpartien in München.

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar sprach auf der Bühne von einer "schweren Gruppe", was zu Gekichere im Saal führte. "Mir wurde gesagt, dass ich das so sagen soll", ergänzte der Ex-Profi und Weltmeister von 2007 grinsend.

Kroatien gegen Spanien schon in der Vorrunde

Neben der deutschen Mannschaft in Gruppe A war am Vorrunden-Spielort München auch Kroatien in Gruppe C gesetzt - der Vizeweltmeister trifft in einem reizvollen Vorrundenduell auf Spanien. Die weiteren Gruppenköpfe sind Frankreich (Gruppe D) und Italien (B) in Stuttgart, Schweden (E) und Dänemark (G) in Kiel, sowie Portugal (F) und Island (H) in Magdeburg.

Die besten je drei Teams der Münchner und Stuttgarter Gruppen ziehen für die Hauptrunde dann nach Köln weiter. Die Nationalmannschaften aus den Spielorten Kiel und Magdeburg bestreiten ihre zweite Turnierphase in Hannover.

Duell mit Über-Team Dänemark erst im Halbfinale möglich

Für die DHB-Auswahl bedeutet dieser Turniermodus, dass sie dem mehrmaligen Weltmeister, Europameister und Olympiasieger Dänemark sowohl in der Vor- als auch in der Hauptrunde aus dem Weg geht. Ein Duell mit den nördlichen Nachbarn und Topfavoriten auf Gold ist frühestens im Halbfinale möglich. Die entscheidenden K.o.-Matches der Heim-Weltmeisterschaft mit der Krönung beim Endspiel am 31. Januar steigen in der Lanxess-Arena in Köln.