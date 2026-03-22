Die AfD holt in Rheinland-Pfalz ihr bisher bestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl im Westen, Skandale scheinen von ihr abzuperlen. Woran könnte das liegen?
22.03.2026 - 19:50 Uhr
Berlin - Wochenlange Debatten über Vorwürfe der Vetternwirtschaft haben der AfD offensichtlich nicht viel anhaben können. Auch andere Diskussionen scheinen an der Partei abzuperlen: Im Visier des Verfassungsschutzes wegen Extremismus-Verdachts, zahlreiche Recherchen über Rechtsextremismus in den Reihen der Partei, parteiinterne Querelen und Skandale – die AfD legt zu, auch im Westen.