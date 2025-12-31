Noch nie gab es so viele Millionengewinne an einem Tag bei Lotto Baden-Württemberg. Und das ist noch nicht alles. Wie Gewinner jetzt informiert werden.

red/dpa/lsw 31.12.2025 - 15:34 Uhr

Kurz vor dem Jahreswechsel darf gejubelt werden: Je zwölf Lose haben bei den Silvester-Millionen von Lotto Baden-Württemberg zum Gewinn von einer Million beziehungsweise 100.000 Euro geführt. „So viele Millionengewinne gab es bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg an einem Tag noch nie“, sagte Geschäftsführer Paul Nemeth laut Mitteilung.