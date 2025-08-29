In den sozialen Netzwerken bestimmt heute ein Thema den Fußball-Diskurs: Nick Woltemades Wechsel zu Newcastle United. Auch englische Nutzer reagieren darauf – mit gemischten Gefühlen.

Die Transfer-Saga rund um Nick Woltemade hat ein überraschendes Ende gefunden. Der Stürmer des VfB Stuttgart verlässt den Verein für 85 Millionen Euro plus 5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Neben der Transfersummer überrascht auch der neue Arbeitgeber von Woltemade. Statt einem lang erwarteten Wechsel zum FC Bayern München wechselt Woltemade zu Newcastle United. Die Bayern waren nicht bereit, die vom VfB Stuttgart geforderte Transfersumme zu bezahlen. Für die „Magpies“, so der Spitzname für das Team aus dem Nordosten Englands, ist die Transfersumme weniger problematisch. Die werden nämlich finanziert vom PIF (Public Investment Fund), einem saudi-arabischen Staatsfonds.

Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United löst unterschiedliche Reaktionen bei den X-Nutzern aus: Lob, kritische Stimmen – und viel Häme für den FC Bayern. Der Transfer von Woltemade hat dabei viele überrascht, auch in den sozialen Netzwerken. Die Reaktionen reichen von Verwunderung über den Transfer, über Vorfreude auf die Ankunft des Spielers, bis hin zu Enttäuschung über die Transfersumme. Einen Nutzer überraschen auf X (ehemals Twitter) vor allem Woltemades spielerische Fähigkeiten, die er trotz seiner 1,98 Meter auf den Platz bringt. „Nick Woltemade is 6'6 scoring goals like THIS?", übersetzt „Nick Woltemade ist 1,98 m groß und schießt Tore wie DIESE?" schreibt einer.

Viele englische Fans sind dabei von dem Transfer begeistert. Für einige markiert der Transfer, kombiniert mit der Champions-League Auslosung – der FC Barcelona spielt nämlich im St. James’ Park – eine Rückkehr in die höheren Sphären des Weltfußballs. „What a night on Tyneside“ schreibt der Nutzer des folgenden Tweets, also „Was für eine Nacht in Tyneside!“, dem Ballungsraum, in dem die Stadt Newcastle liegt.

Ein weiterer Nutzer teilt diese Meinung. Neben dem Transfer tragen noch weitere Gründe zum Euphoriegefühl des Nutzers bei. Der mögliche Transfer von Yoane Wissa von Brentford und der nun potenziell anstehende Abgang von Alexander Isak, der sich seit Wochen im Streik befindet, stimmen den Nutzer positiv: „I’ve never felt dopamine like this in my entire life.“, also „Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Dopamin gespürt.“

Ein anderer Nutzer dankt Nick Woltemade dafür, dass er den Traumtransfer für Alexander Isak ermöglicht hat. „Nick Woltemade thank u for making the Alexander Isak dream alive“ („Nick Woltemade, danke, dass du den Traum von Alexander Isak wahr werden lässt.“)

Doch nicht alle Nutzer sind von dem Transfer begeistert. Der Nutzer betitelt den Tweet mit: „90M FOR NICK WOLTEMADE“ („90 Millionen für Nick Woltemade“) und postet das Meme einer Person, die seinen Kopf schüttelt.

Eine weitere Nutzerin mach sich darüber lustig, dass Newcastle-Fans Nick Woltemade zum besten Stürmer der Welt ernennen, um dann festzustellen, dass sie diese Woche zum ersten Mal überhaupt über ihn getwittert haben.

Mit dem Transfer ist die Odysee um Nick Woltemade und den FC Bayern München endgültig ad acta gelegt. Für den VfB geht es jetzt wohl darum, einen geeigneten Ersatz für den Stürmer zu finden. Bis Montag ist dafür noch Zeit, dann schließt das Transferfenster.