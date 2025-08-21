Die Gemeinden in Deutschland melden 2024 Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer. Doch viele Bundesländer mussten Rückgänge hinnehmen. Wer zu den Gewinnern und Verlierern gehört.
21.08.2025 - 09:47 Uhr
Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Das bedeutet nur ein leichtes Plus von 0,2 % gegenüber 2023 (75,1 Milliarden Euro). Dennoch wurde zum vierten Mal in Folge ein neuer Rekordwert erreicht, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.