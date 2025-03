Die Bewerbung für die EM 2029 der Fußballerinnen soll ein ökonomischer Erfolg werden. Zudem hofft der Verband auf sehr viele Besucherinnen und Besucher.

red/dpa 12.03.2025 - 14:08 Uhr

Der DFB bewirbt sich mit einem umfangreichen Dossier für die EM 2029 der Fußballerinnen. Wie der Verband mitteilte, umfassen die am Mittwoch bei der UEFA eingereichten vorläufigen Bewerbungsunterlagen rund 650 Seiten. Das EM-Ziel sei, einen Rekorderlös zu erzielen, um den Frauenfußball in ganz Europa nachhaltig in allen Bereichen zu stärken, hieß es weiter.