Rekordhalter: Was Winfried Kretschmann und Manuel Neuer gemeinsam haben

Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff ist Winfried Kretschmann ganz oben auf einer Liste gerückt. Eine ähnliche Tabelle führt auch der Torwart von Bayern München an.

Vermutlich muss man schon ein paar Wahlen erlebt haben, und es dürfte auch kein Fehler sein aus dem Saarland zu kommen, um mit dem Namen Franz-Josef Röder etwas anfangen zu können. Röder war bis 1979 Ministerpräsident an der Saar, fast 20 Jahre lang, und damit nur etwas kürzer im Amt als Peter Altmeier in Rheinland-Pfalz. Dieser Name mag einigen bekannt vorkommen, aber Achtung: der Peter Altmeier, der 21 Jahre lang in Mainz regierte, ist nicht mit jenem Peter Altmaier zu verwechseln, der an der Seite von Angela Merkel die Politik mitbestimmte.