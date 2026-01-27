 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Was Winfried Kretschmann und Manuel Neuer gemeinsam haben

Rekordhalter Was Winfried Kretschmann und Manuel Neuer gemeinsam haben

Rekordhalter: Was Winfried Kretschmann und Manuel Neuer gemeinsam haben
1
Winfried Kretschmann regiert das Land seit fast 15 Jahren. Foto: dpa

Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff ist Winfried Kretschmann ganz oben auf einer Liste gerückt. Eine ähnliche Tabelle führt auch der Torwart von Bayern München an.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Vermutlich muss man schon ein paar Wahlen erlebt haben, und es dürfte auch kein Fehler sein aus dem Saarland zu kommen, um mit dem Namen Franz-Josef Röder etwas anfangen zu können. Röder war bis 1979 Ministerpräsident an der Saar, fast 20 Jahre lang, und damit nur etwas kürzer im Amt als Peter Altmeier in Rheinland-Pfalz. Dieser Name mag einigen bekannt vorkommen, aber Achtung: der Peter Altmeier, der 21 Jahre lang in Mainz regierte, ist nicht mit jenem Peter Altmaier zu verwechseln, der an der Seite von Angela Merkel die Politik mitbestimmte.

 

Haseloff-Rücktritt hat Konsequenzen

Verglichen mit diesen Heroen der Landespolitik ist Winfried Kretschmann zwar mit bescheidenen 15 Amtsjahren gesegnet, seit Dienstag hat er aber einen anderen Titel: Kretschmann ist nun der dienstälteste amtierende Ministerpräsident. Sein sachsen-anhaltinischer Kollege Reiner Haseloff hat seinen Stuhl geräumt, um dem Wunschnachfolger bessere Wahlchancen einzuräumen. Der CDU-Mann Haseloff hatte 23 Tage länger als Kretschmann an der Landesspitze gestanden.

Keine Chance auf die absolute Spitzenposition

Kretschmann ist damit so etwas wie der Manuel Neuer der Landespolitik. Neuer, gefühlt seit Jahrzehnten Torwart beim FC Bayern München, ist derzeit der Bundesligaspieler mit den meisten Einsätzen. Zumindest im Kreis derjenigen, die noch auf dem Platz stehen. Um den ewigen Rekordhalter Karl-Heinz Körbel aus Frankfurt zu überholen, müsste Neuer noch mindestens zwei Jahre verletzungsfrei weiterkicken. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Völlig unmöglich ist es hingegen, dass Winfried Kretschmann den Spitzenreiter der Ministerpräsidententabelle beerben wird. Das ist Bernhard Vogel mit mehr als 23 Regierungsjahren – und das auch noch in zwei Bundesländern: Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Weitere Themen

Flughafen Karlsruhe: Reisepass für Notizen genutzt – Mann darf nicht fliegen

Flughafen Karlsruhe Reisepass für Notizen genutzt – Mann darf nicht fliegen

Am Flughafen wird der Reisepass eines 22-Jährigen durchgeschaut, der nach London fliegen will. Doch einem Beamten fällt auf: In seinem Pass fehlen Seiten. Was dann passierte.
Ulm: Angriff in Schulzentrum führt zu Polizeieinsatz

Ulm Angriff in Schulzentrum führt zu Polizeieinsatz

Polizei-Großeinsatz in Ulm: Ein 15-Jähriger stürmt eine Schule und attackiert einen Schüler. Was hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar.
Kehl: Mann stürzt von Balkon im dritten Stock

Kehl Mann stürzt von Balkon im dritten Stock

In einem Mehrfamilienhaus fällt ein Mann von seinem Balkon. Nach dem Sturz findet ihn eine Bewohnerin auf ihrer Terrasse, als er dort liegt.
Notariatsreform: Reform mit langem Anlauf

Notariatsreform Reform mit langem Anlauf

Bis heute gilt die Änderung der Notariate als größte Reform im Justizwesen des Landes. Drei Justizminister haben daran mitgewirkt, ein Präsident gibt nun sein Amt ab.
Von Christian Gottschalk
Ausflugstipp: 6 Mal spannende Geschichten rund um das Automobil

Ausflugstipp 6 Mal spannende Geschichten rund um das Automobil

Vom Alltags- über Sport- bis zum Wohnwagen. Auto ist nicht gleich Auto – das zeigen die sechs Automuseen in der Region, wo alle Arten von Fahrzeugen ausgestellt sind.
Von Dominika Bulwicka-Walz
Meßkirch: Beim Abladen Behälter mit Chemikalien beschädigt

Meßkirch Beim Abladen Behälter mit Chemikalien beschädigt

Für die Bevölkerung gibt es kurzzeitig nach einem Chemikalien-Austritt im Landkreis Sigmaringen eine Warnung. Inzwischen hat die Polizei Erkenntnisse, wie das Gemisch austreten konnte.
Baden-Württemberg: Gefahr von Wolfstourismus – Rüde soll erschossen werden

Baden-Württemberg Gefahr von Wolfstourismus – Rüde soll erschossen werden

Jäger im Einsatz, Touristen auf Fotojagd: Der Hornisgrinden-Wolf sucht ein Weibchen. Das wird ihm jetzt vermutlich zum Verhängnis. Die Behörden veranlassen eine drastische Maßnahme.
Landkreis Heilbronn: Diebe stehlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier

Landkreis Heilbronn Diebe stehlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier

In Wüstenrot haben Einbrecher keine Wertgegenstände gestohlen, sondern sich an Schokolade, Toastbrot und Eiern aus dem Kühlschrank bedient.
Niedernhall: Kind auf Parkplatz totgefahren – Anklage wegen Mordes

Niedernhall Kind auf Parkplatz totgefahren – Anklage wegen Mordes

Der Beschuldigte schweigt, die Hintergründe bleiben unklar. Was jetzt vor dem Landgericht Heilbronn auf ihn zukommen könnte.
Arbeitszeit für Beamte: Grün-Schwarz scheitert mit Lebensarbeitszeitkonto – Kritik vom Beamtenbund

Arbeitszeit für Beamte Grün-Schwarz scheitert mit Lebensarbeitszeitkonto – Kritik vom Beamtenbund

Entgegen jüngster Zusagen können sich Grüne und CDU nicht auf einen Gesetzentwurf für ein Lebensarbeitszeitkonto der Beamten einigen – und weisen sich gegenseitig die Schuld zu.
Von Matthias Schiermeyer
Weitere Artikel zu Winfried Kretschmann Rücktritt
 
 