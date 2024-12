Hochzeitslocation in Ludwigsburg Im Schloss, im Glashaus oder zwischen Weinfässern – wo man in Ludwigsburg heiraten kann

Wer seiner Hochzeit den besonderen Kick geben will, kann sich auch nächstes Jahr wieder an ausgewählten Terminen im Weinkeller auf der Domäne Monrepos das Ja-Wort geben. In Ludwigsburg gibt es aber noch weitere besondere Locations für den schönsten Tag im Leben.