Die Fußballerinnen des FC Bayern feiern das Double: Im DFB-Pokalfinale setzen sich die Münchnerinnen vor einer Pokal-Rekordkulisse gegen Wolfsburg durch – und verderben Popp den Abschied.
14.05.2026 - 17:52 Uhr
Köln - Die Bayern-Fußballerinnen haben mit dem DFB-Pokalsieg das erneute Double perfekt gemacht und der nimmermüden Rückkehrerin Alexandra Popp einen triumphalen Abschied vom VfL Wolfsburg verdorben. In einem selten hochklassigen Endspiel siegten die Münchnerinnen 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger vor neuer Final-Rekordkulisse.