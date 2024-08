Der FC Gerlingen II hat in der abgelaufenen Saison von allen Mannschaften im Altkreis die meisten Treffer erzielt – trotzdem gab es in der Kreisliga B 6 eine Mannschaft, die bessere Werte hatte.

Henning Maak 12.08.2024 - 14:38 Uhr

Statistisch gesehen besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mit 90 Treffern in einer Saison Meister in seiner Liga zu werden – erst Recht, wenn die nur aus zehn Mannschaften besteht. Das hat in der abgelaufenen Saison der Kreisliga B 6 der FC Gerlingen II geschafft.