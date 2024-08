In unserer Serie „Rekordverdächtig“ stellen wir Orte in der Region Stuttgart vor, die auf besondere Weise herausragend sind. Heute: In Weil der Stadt kann man durch Teleskope auf Planeten und Sterne blicken.

Sophia Herzog 23.08.2024 - 07:37 Uhr

Wenn die Kepler-Sternwarte in Weil der Stadt zum Spaziergang über den Mond lädt, muss niemand in einen Raumanzug schlüpfen und in Richtung Weltall fliegen. Es reicht ein Blick durch das Teleskop. Ganz nah dran ist man dann an der Oberfläche des Mondes, sieht mit bloßem Auge die Krater und ihre Schatten, kann den Blick langsam über Gebirge und dunkle Tiefebenen schweifen lassen.