Hybride Angriffe, Cyberattacken, Desinformation: Merz fordert mehr Tempo bei der Stärkung der Bundeswehr. Was das für Soldaten und Bevölkerung bedeutet.
Medebach - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Bundeswehr angesichts wachsender konkreter Gefahren hervorgehoben. "Wir sehen in Deutschland und Europa täglich hybride Angriffe auf unsere Infrastruktur, Spionage, Sabotage, Cyberangriffe, Drohnenüberflüge, Desinformationskampagnen", warnte der CDU-Politiker bei einem Rekruten-Gelöbnis im sauerländischen Medebach. "Nicht nur unsere europäische Friedensordnung ist unter Druck, unsere Welt ist insgesamt unfriedlicher und unsicherer geworden."